Киевское позорище: Гомосексуалисты грязно надругались над символом Великой Победы

22.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Киеве с помощью дрона участники ЛГБТ-сообщества «украсили» монумент «Родина-мать» своим символом.

Видео провокации опубликовали на странице «KyivPride» в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Свою «акцию» сексуальные меньшинства назвали «Мать поймёт и поддержит». Проведение скандального мероприятия приурочено к уже традиционному для Киева так называемому «маршу равенства».

«Родина-мать за равенство для всех! Большой ЛГБТ + флаг сегодня развивается над всем Киевом», – написали в сообществе.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса все мероприятия, связанные с «KyivPride» перевели в онлайн-режим, а от массового шествия отказались.

Комментируя данную провокацию, ополченец из Киева, участник обороны Славянска Дмитрий Жуков отметил недальновидность организаторов.

«В принципе, они совершили глупость. Есть вещи, которые для большинства обывателей Киева\Украины ещё остаются святыми и неприкасаемыми. Этот памятник и все что связано с темой ВОВ – одна из них. Теперь многие, кто говорил, что мне все равно, что они там требуют или выходят на гей-парады, будут их люто ненавидеть. Организаторы этой провокации явно поспешили с подменой символов ВОВ на ЛГБТ тематику. С пропагандисткой точки зрения это акция с знаком минус», – заявил Жуков «ПолитНавигатору».

Председатель Комитета по внешней политике и международным связям Народного совета ДНР Владислав Бердичевский назвал данную провокацию «позорищем» для когда-то города-героя Киева.

«Позорище продолжается. Обгадили могилы предков, обгадили символы гордости и славы своих предков. Ceterum censeo Ucraina esse delendam («Украина должна быть разрушена», адаптация крылатого выражения про Карфаген – ред.)», – написал Бердичевский у себя в Telegram-канале.

В свою очередь экс-начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов отметил молчание со стороны украинских националистов.

«Ничего необычного. Киев. Накануне трагической даты – 22 июня, начала Великой Отечественной войны, Родину-мать нарядили в ЛГБТ-символику. А шо, арийцы уже подружились с ЛГБТ? Где протесты нациков?» – иронично отметил Безсонов в своём блоге.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее на официальном YouTube-канале посольства США в Киеве появился видеоролик с откровенной пропагандой ЛГБТ.