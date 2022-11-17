Киевского нациста взбесило укрепление сотрудничества Венгрии с Ираном

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Переговоры Венгрии и Ирана об укреплении экономического сотрудничества киевский нацист Андрей Смолий назвал «договорённостями с террористами и убийцами», а венгерские власти – «неофашистами».

В Будапеште 17 ноября состоялось второе заседание венгерско-иранского межправительственного комитета под председательством главы МИД Венгрии Петера Сийярто и министра финансов Ирана Эхсана Хандузи, на котором стороны рассмотрели возможности развития экономического сотрудничества, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«В мире много проблем, в последние дни мы видели, как легко конфликты могут стать неуправляемыми. Угрозу глобальной безопасности можно снизить, прекратив как можно большее количество конфликтов. Если бы нам удалось реинтегрировать Иран в систему международного сотрудничества, мы смогли бы сделать большой шаг вперед для стабильности всей ситуации на Ближнем Востоке», – заявил после встречи Петер Сийярто.

Расширение сотрудничества между Ираном, который Киев обвиняет в поставках вооружений РФ, и Венгрией, единственной страной ЕС и НАТО, которая отказалась поставлять оружие Украине и обучать её военных, вызвало приступ бешенства у одного из видных киевских нацистов, юриста Андрея Смолия.

«Венгрия договорилась с Ираном о начале экономического сотрудничества. Ну что. Договариваться с террористами и убийцами. Гениально. Венгрия все больше становится на путь рашизма/фашизма» – написал Смолий в своём Телеграм-канале. Позже он разместил там фото переговоров делегаций Ирана и Венгрии с подписью «Это Венгрия. Неофашисты. Отвратительно до невозможности».

Андрей Смолий в последние годы сотрудничает с партией Петра Порошенко «Европейская солидарность», и даже баллотировался от неё в Верховную Раду в 2019 года на непроходном 47-м месте. Он является координатором акции «Прочь от Москвы» («Геть від Москви»), и в 2022 году стал организатором и публичным лицом множества акций по борьбе со всем русским в Киеве. В частности, речь идёт о травле сотрудницы аптеки, которая обслуживала клиента на русском языке, обливании красной краской бюста Пушкина на станции метро «Университет» и полной отмене изучения русского языка во всех школах Киева, в том числе факультативного.

Как сообщал «ПолитНавигатор», премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нужно сделать всё возможное для достижения мира на Украине.