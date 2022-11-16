Вучич нашёл взаимопонимание и потянулся к «австро-венграм»

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Новости Украины

Война в соседней стране угрожает не только экономически, потому нужно сделать всё возможное для достижения мира на Украине.

Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан на втором трёхстороннем саммите лидеров Австрии, Венгрии и Сербии, который состоялся в Белграде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По соседству с нами идет война, которая влияет на нас не только экономически. Если в соседней стране идет война, вы тоже не находитесь в безопасности, ведь польские граждане погибли на польской земле. Также поставки нефти через Украину в Венгрию вчера были прерваны, хотя я надеюсь, что они будут восстановлены в течение этого дня (уже восстановлены – ред.). Когда вы и ваша страна в опасности, вы должны попытаться устранить эту опасность – это означает, что мы хотим мира, и мы должны сделать всё возможное для достижения мира [на Украине]» – заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем и канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

Пресс-конференция состоялась после второй трехсторонней встречи лидеров Австрии, Венгрии и Сербии, которая прошла 16 ноября в Белграде.

Орбан также подчеркнул, что у Сербии и Венгрии общая судьба.

«У нас общая судьба и в добре, и в зле, и мы помогаем друг другу, когда кто-то нуждается в помощи. Это не политический вопрос, это вопрос инстинкта выживания. Мы должны сотрудничать, чтобы преодолеть все вызовы нашей общей судьбы. Я благодарен президенту Вучичу за то, что он лучший сербский партнёра Венгрии», – сказал Орбан.

В свою очередь, Александр Вучич поблагодарил Виктора Орбана за поддержку Сербии.

«Нам было бы трудно пережить эту зиму, если бы не понимание Виктора Орбана. Благодаря ему, я хочу сказать это всем гражданам Сербии, нам было бы тяжело перезимовать, если бы мы не могли хранить наш газ в венгерских хранилищах. Мы хотим, чтобы вы знали, что у вас есть благодарность от всех нас», – сказал президент Сербии.

Как известно, большую часть потребляемого в Сербии газа поставляет Россия через газопроводы «Турецкий поток» и «Балканский поток».

Канцлер Австрии Карл Нехаммер, в свою очередь, акцентировал внимание на подписанном на трёхсторонней встрече соглашении о противодействии незаконной миграции.

«Я благодарен и Сербии, и Венгрии за то, что мы впервые запустим проект по депортации мигрантов, нелегально находящихся в Сербии. Я предложил эту платформу ещё как министр внутренних дел Австрии, и сделаю ее доступной для Сербии», – сказал Нехамер.

Он также подчеркнул, что Австрия поддерживает вступление в Евросоюз Сербии и других стран Западных Балкан, при этом австрийские компании входят в число крупнейших инвесторов в Сербии.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 3 октября канцлер Австрии Карл Нехаммер, премьер Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич провели в Будапеште первую трёхстороннюю встречу, главной темой которой была энергетическая безопасность в регионе.