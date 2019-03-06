Киевского журналиста хотят посадить за магнитик с Хрущевым и Путиным

06.03.2019, Киев, Максим Карпенко

К делу против киевского журналиста Владимира Скачко, которого более 14 часов накануне обыскивала СБУ, подвязали «вещдоки» – магнитики с изображением президента России Владимира Путина и бывшего руководителя СССР Никиты Хрущева.

На них под фото Хрущева написано «Крым сдал», а под фото Путина – «Крым принял».

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Фейковая “прокуратура АР Крым” посчитала это «антиукраинской символикой», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Во время обыска было обнаружено и изъято ряд материалов антиукраинской направленности, которые начиная с 2014 года распространялись в украинских и российских СМИ, в том числе и те, которые содержат призывы к совершению действий, направленных на изменение границ территории Украины и ряд предметов с символикой государства-оккупанта, пропагандирующей оккупацию полуострова», – говорится в сообщении.

Напомним, журналиста обвиняют к призывам к изменению границ Украины. 11 марта Скачко предстоит дать показания в Херсоне – дело ведет базирующаяся в этом городе «прокуратура АРК».