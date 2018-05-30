30.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Киевскому наци в Дарницком суде шьют семь лет. Соратники грозят устроить «кипиш»

Украинские радикалы обещают устроить беспорядки, если правоохранители не освободят бывшего боевика украинского нацистского полка «Азов» Сергея Филимонова.

Сам боевик уже дал показания и рассказал, что суд не собирается его отпускать, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что всё-таки его отпустят, потому что гражданская поддержка очень большая, полиция обескуражена. Если реально человека посадят за справедливость, за то, что он наказывает проплаченную титушню, которая подрабатывает на незаконных застройках, то гражданские протесты будут намного масштабнее. Даже если они отважатся его сегодня закрыть, на апелляции будет такой кипиш, какого они не ожидают», – пообещал один из координаторов нацистской группировки С14 Сергей Мазур в самом начале пикета под зданием Дарницкого суда в Киеве.

Через час обвиняемый Филимонов вышел после дачи показаний. По его словам, допрос прошёл без нарушений, дело подшито и готово для подачи в суд.

«В три часа дня будет судебное заседание, они требуют применить ко мне меру пресечения в виде заключения на 60 дней, мне инкриминируют 206 статью, часть 4 – от трёх до семи лет», – рассказал «азовец».

«Они не хотят меня отпускать ни на поруки, ни под залог, аргументируя это тем, что я ненадёжный человек, который может влиять на ход следствия, и должен сидеть», – добавил Филимонов.

В связи с этим на странице «Национального корпуса» в «Facebook» националисты призывают всех присоединяться к их протесту.

«Все – к Дарницкому суду! Поддержим Филю», – пишут радикалы.