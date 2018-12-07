Киеву не нужны нарушители границы – только военнопленные

07.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Украина рискует попасть в российскую ловушку, если согласится на обмен задержанных моряков ВМС, которых Российская Федерация наказывает по общецголовным статьям и обвиняет в незаконном пересечении границы РФ.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Украина должна добиваться признания моряков военнопленными и обменивать их только на этих условиях.

«Россия наших моряков рассматривает исключительно как нарушителей границы. Россия не отказывается от диалога об обмене или освобождении, Россия не получила еще ни одного официального обращения со стороны Украины, и эти моряки будут осуждены как уголовные преступники. В чем здесь ловушка? Сейчас мы все восторге от того, что нам нужно любой ценой освободить наших парней. Это эмоции, которые абсолютно понятны, и на которых Россия научилась уже за много лет очень удачно играть. На этих эмоциях нас фактически заставят, если мы согласимся именно на такой алгоритм, признать, что, во-первых, наши моряки виноваты, во-вторых, они не находились в нейтральных водах – если мы соглашаемся, что они нарушители границы, и мы признаем априори правоту действий Российской Федерации в Черном море. Таким образом, нас очень коварно на дипломатическом уровне пытаются признать и принять те тезисы, которые сейчас внедряет российский политикум и российская пропаганда», – заявил Тука