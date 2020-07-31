Киеву придётся закончить войну и признать самостоятельность Донбасса – Карасёв

31.07.2020, Киев, Игорь Петров

Конфликт на востоке страны нужно решать путем компромиссов и переговоров, и нужно двигаться дальше на этом пути.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кравчук уже дал интервью РБК, в котором сказал, что будем искать компромиссы. Это лучше, потому что нужно закончить войну. Кучма уже устал, он шесть лет уже в этом. Мы видим, что Зеленский прислушивается к мнению Кравчука, он ценит его рекоменданции.

Что касается Ермака, то как только он пошел на какие-то договоренности по консультативной группе, его начали сразу сбивать. Мы же понимаем, кто это делает – западная агентура, чтобы не было ускорения этого процесса. А Козак предложил, чтобы либо французы и немцы подталкивали Украину, либо мы сами будем это делать в двустороннем формате. Или тогда доказывайте эффективность нормандского формата.

А нам нужно двигаться дальше, нужно искать компромисс. Это же невозможно, когда страна живет постоянно в этой повестке войны. У нас на Донбассе семь миллионов человек жило, сейчас три миллиона живет. Предприятия не торгуют через Украину. Восток Украины будут постоянно раскачивать. Нельзя вернуть Донбасс так же просто, как пришить оторвавшийся рукав.

Это будет сложный процесс реинтеграции. И не забывайте, что такое Украина для Запада как форпост против России, и что такое Украина для России в этой ситуации. Этот конфликт не может быть заморожен. И неизвестно, что там делать с этой территорией.

Все думают, что если Донбасс вернется, все будет как раньше – ты позвонил из Киева губернатору, и приказал, и тебя слушают. Этого не будет. Если они вернутся сюда, там уже будет местное самоуправление», – не сомневается Вадим Карасев.