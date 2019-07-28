Кикабидзе похвастался внуком-майданщиком

28.07.2019, Тбилиси, Владимир Гладков

Внук известного своей русофобской позицией советско-грузинского певца Вахтанга Кикабидзе лично участвовал в беспорядках в центре Тбилиси, спровоцированных подельниками экс-президента Михаила Саакашвили во время проведения Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи Православия.

Об этом заявил сам артист в интервью украинской редакции «Радио Свобода» , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этой делегации был человек, которого знали все, который в свое время принимал участие и поддерживал отторжение Абхазии и Южной Осетии, православный коммунист Гаврилов.

Потом молодежь увидела, что он сидит в парламенте, в кресле спикера. Молодежь знает, что в 35-40 километрах около Гори заграждения стоят, граница переставлена уже давно, там похищают людей, потом тысячу рублей просят, чтобы выкупить, несчастные и полуголодные люди там живут.

Они вышли, и правильно сделали, если бы мне было 20-30-40 лет, я бы там стоял с утра до вечера. Все вышли, мой старший внук тоже там был. Я такого количества молодежи не видел никогда. Разные митинги бывали в Тбилиси, но такого я не видел.

И сейчас они надеются, что разойдутся? Они не разойдутся, пока не выполнят их последнее заявление, чтобы убрали с поста министра МВД Гахарию, потому что то, что 20 числа там произошло, если не видел, то лучше и не видеть, столько крови было», – сказал он.

По всей видимости, певец имел в виду своего старшего внука Георгия Арешидзе 1978 г.р. – выпускника колледжа в Зальцбурге и Международного университета Шиллера в Лондоне.

Напомним, ранее депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов заявил после произошедшего инцидента, что никогда не принимал участие в вооруженных конфликтах.

«Я никогда не брал в руки оружие и не участвовал в боевых действиях. А мое посещение горячих точек – это гуманитарная миссия, помощь христианам. Но ни один из грузинских каналов не дал опровержение. Наоборот – они начали говорить, что русские оккупанты», – заявлял парламентарий в эфире «НТВ».