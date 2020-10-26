Киргизия назвала РФ главным стратегическим союзником

26.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Российская Федерация и Киргизия – это страны, имеющие тесные исторические, духовные и языковые связи.

Об этом в интервью «Коммерсанту», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил новый министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев, который в Москве провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Россия была, есть и остается нашим основным стратегическим партнером и союзником. У нас исторические и духовные связи, общее языковое пространство. Немаловажным в наших отношениях остается и экономический аспект. Мы с Россией сотрудничаем практически по всему спектру вопросов», – объяснил глава МИД Киргизии, почему для первого международного визита он выбрал Москву.

«Я благодарен своему коллеге Сергею Викторовичу Лаврову за приглашение нанести мой первый визит в Российскую Федерацию. Честно говоря, у меня и самого было такое намерение: обсудить с российскими коллегами как политическую ситуацию, так и социально-экономическое положение, а также заручиться конкретной поддержкой по определенным направлениям», – сказал Казакбаев.

При этом он уточнил, что под «определенными направлениями» он имеет в виду финансово-экономические вопросы.

Напомним, что после очередной силовой смены власти в Киргизии президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке финансовой помощи Бишкеку до стабилизации ситуации.