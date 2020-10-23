После решения Путина новые власти Киргизии клянутся в верности России

23.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Киргизия, где в ходе уличных беспорядков, недавно сменилась власть, стремится доказать, что Москва остается для Бишкека главным стратегическим партнером.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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Издание напоминает, что президент РФ Владимир Путин 15 октября, после того как Сооронбай Жээнбеков сообщил о решении сложить с себя полномочия президента, заявил о приостановлении российской помощи Бишкеку.

Советник нового премьер-министра Киргизии Кубатбек Рахимов считает, что Москва поступила правильно.

«Заявление РФ о приостановлении оказания помощи было сделано своевременно. Оно остудило самые горячие головы, которые поняли, что стратегические партнеры подходят к делу серьезно и требуют такого же отношения к себе. Этот месседж был считан всеми сторонами, включая команду ушедшего президента Жээнбекова и пришедшую ему на смену команду Садыра Жапарова [отбывавшего до этого срок в исправительной колонии и освобожденного под давлением улицы]», – сказал Рахимов газете.

По его словам, Жапаров с первых дней обозначил, что Россия – стратегический партнер Киргизии и Бишкек будет прикладывать максимум усилий для того, чтобы вывести их как минимум на прежний уровень и даже углубить сотрудничество. Также было сказано, что назначением на пост первого вице-премьера Артура Новикова Бишкек подчеркнул: всей киргизской экономикой, процессами евразийской интеграции командует этнический русский.

«Настоящей катастрофой станет прекращение финансирования по линии Российско-киргизского фонда развития – это 500 млн долл., выделенных РФ для инвестирования в различные экономические проекты республики. Еще 100 млн долл. были готовы к выдаче по линии Фонда стабилизации и развития (ФСР). Это долгосрочный кредит под очень низкий процент и на большой срок.

Кроме того, в ходе предстоящей встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с киргизским коллегой Русланом Казакбаевым – отставка посла Киргизии в РФ Аликбека Джешенкулова.

«Он отправлен в отставку последним указом экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Решение вызвало в России негативную реакцию, поскольку посол пользовался высоким авторитетом, был реальным защитником интересов своих граждан в тяжелый период эпидемии. Решение Жээнбекова, по сути, обрубило дипломатические каналы связи между Бишкеком и Москвой. В Москве это кадровое решение вызвало недоумение: ни один из руководителей Киргизии не прерывал отношений со своим стратегическим союзником столь демонстративно», – сказал «НГ» киргизский эксперт, главный редактор портала kginfo.ru Асилбек Эгембердиев.

Он сообщил, что киргизская диаспора в России написала открытое письмо на имя Жапарова, в котором просит вернуть Джекшенкулова на пост главы дипмиссии в РФ.