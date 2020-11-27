Киргизия примеряется к антирусскому пути

27.11.2020, Москва, Олег Кравцов

В Киргизии выдвинута инициатива лишить русский язык официального статуса, который закреплен в конституции страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил член Конституционного совещания Киргизии Садирдин Торалиев, слова которого приводит сайт 24.kg.

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«Это, может, будет звучать радикально. Но мое предложение — оставить государственным языком только киргизский язык. Остальные языки мы будем развивать другими законами», – сказал политик.

По его словам, молодежь в стране перестала разговаривать на киргизском.

«Почему не учат киргизский? Потому что нет потребности в нем. Нужно создать ее. Только тогда все начнут учить и разговаривать на киргизском», – считает Торалиев.

В свою очередь московский политолог Георгий Бовт полагает, что такие инициативы стали результатом очередного госпереворота, который сместил недавно действующую власть в Киргизии.

«Ну, если это предложение пройдет, оно станет логичным продолжением самой революции. А в том, что там национализм присутствовал, никаких сомнений. Но надо сказать, что во всех среднеазиатских республиках идет наступление на русский язык. Даже там, где нет вроде никаких националистов, неприятных нам, тем не менее, и на латиницу переходят, и без лишнего шума русский язык прижимают», – скказал Бовт.

Отвечая на вопрос, может ли Киргизия покинуть зону российского влияния, эксперт отметил: «В меньшей степени, чем Молдавия, но она на том же пути».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киргизии проходят митинги, на которых их участники освистывают выступающих на русском языке, который имеет в стране официальный статус.

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