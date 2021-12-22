Киргизия вслед за Казахстаном начинает выдавливать русский язык из общественного пространства

Дерусификация и рост русофобии являются сейчас общим ускоряющимся процессом в бывшей советской Средней Азии. Не обошёл он стороной и Киргизию, где до последнего момента русский язык сохранял свои ведущие позиции. Сейчас и в этой республике планируется через принятие нового закона «О госязыке» выдавить его из официального обращения.

Речь идет о разработанном правительством КР совместно с Национальной комиссией по государственному языку законопроекте «О государственном языке» который фактически, который фактически полностью лишает великий и могучий официального статуса.

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Как и в соседнем Казахстане, после принятия там поправок в законы «О вывесках», в республике также планируется сделать киргизский язык обязательным во время организации митингов, концертов, собраний и других общественных мероприятий, а также при размещении визуальной текстовой информации и рекламы, в названиях ресторанов, кафе, магазинов. Более того, телевидение обязано будет вещать не менее семидесяти процентов времени на государственном языке.

Вдобавок все производители и продавцы, использующие компьютерные программы и мобильные приложения, должны будут в обязательном порядке внедрить у себя интерфейс на киргизском языке. При этом новый закон будет иметь тотальный характер и охватит всю официальную сферу, начиная от органов власти и учреждений образования и здравоохранения и заканчивая торговлей и обслуживанием населения.

Теперь на государственном языке в обязательном порядке должны изъяснятся все государственные служащие, военные и сотрудники правоохранительных органов, а также водители общественного транспорта и работники коммунального хозяйства. Фактические это означает принудительное насаждение государственного языка, в том числе, и в делопроизводстве, а также при обращении граждан в органы власти.

При этом, все остальные этнические меньшинства, в том числе и русские, лишаются возможностей и самого права на сохранение и развитие собственных языков и культуры. Так, в проекте вообще убирается пункт «о недопущении ущемления прав и свобод граждан по признаку незнания государственного или официального языка», который был в старом законе.

Примечательно, что сам новый закон готовился скрытно от общественности и кулуарно. Информация о том, что президентом и правительством планируется полностью поменять социокультурный ландшафт в стране, стало известно лишь когда официальные издания сообщили, что 22 ноября этого года завершилось якобы его обсуждение. Только после этого в социальных сетях страны пользователи стали активно дискутировать на тему окончательной дерусификации страны.

С другой стороны, нельзя сказать, что решение правительства стало чем-то неожиданным и непредсказуемым. Наоборот, сразу же придя к власти после октябрьского переворота 2020 года, Садыр Жапаров и его соратники, будучи национал-популистами, стали демонстративно выступать на всех пресс-конференциях только на киргизском языке. Так, 4 ноября прошлого года новый Генрокурор Киргизии Курманкул Зулушев специально отвечал на вопросы, озвученные на русском языке, только на киргизском.

При этом, он признался, что прекрасно владеет русским языком, но собирается общаться с людьми и прессой исключительно на государственном «в силу уважения к государственному языку».

«Киргизский — самый высокий и почтительный язык», — подчеркнул Зулушев и призвал всех учить киргизский язык.

Подобным образом поступали и другие высокопоставленные чиновники.

Курманкул Зулушев.

И это было не просто спекуляцией на национал-популизме, а продуманная политика и идеологическая установка новой правящей верхушки, направленная на дерусификацию общества и государства. Такое ощущение, что группировка, пришедшая к власти, не только вознамерилась восстановить прежние порядки, царящие в стране при Курманбеке Бакиеве, но и ввергнуть страну в средневековье, стремясь навязать обществу клерикальные религиозные и национал-консервативные ценности. Вспомнить хотя бы предложение Садыра Жапарова о введении обязательного предмета по изучению Ислама в средних школах.

А по изничтожению русского языка стали поступать предложения от сторонников новой власти буквально сразу же. Так, уже 26 ноября прошлого года, через месяц после захвата госучреждений и погромов, ставленник Садыра Жапарова в Конституционном совещании, образованного для всестороннего обсуждения проекта Конституции Киргизии, Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык официального статуса.

Это было сказано на пленарном заседании, чтобы проверить реакцию общественного мнения.

«Подобное, может, будет звучать радикально. Но мое предложение — оставить государственным языком только кыргызский язык. Мы привыкли к нему [к русскому языку], и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть», — заявил Торалиев.

Выходит, что подобный демарш был не просто спонтанным, и если норма не попала в Конституцию, то потом легла в основу нынешнего проекта «О государственном языке». Новое законодательство тем временем тихой сапой готовилось в недрах госаппарата по поручению Садыра Жапарова, чтобы не раздражать раньше времени Москву и русскоязычное население, а уже поставить всех перед свершившимся фактом аккурат уже в период подготовки новогодних празднеств.

Этот хитрый бюрократический ход напрямую связен с геополитической переориентацией Киргизии на Турцию и Запад, начавшейся с момента инициирования Нурсултаном Назарбаевым создания уже нового интеграционного объединения – Организации тюркских государств под эгидой Анкары. Помнится, тогда на саммите в казахстанском Туркестане еще 31 марта этого года Садыр Жапаров горячо поддержал эту идею, заявив о безальтернативности данного пути для региона.

Затем этот «революционный» президент лишь закрепил пантюркизм и панисламизм посредством множества договоров об экономическом и военном сотрудничестве с Турцией, в частности о поставках байрактаров. Да и часть добытого золота после «национализации» золоторудного рудника «Кумтор» также реализуется сейчас по серым схемам через Турцию.

Поэтому прослеживается прямая связь между вхождением республики в Организацию тюркских государств и принятием сначала руководством Казахстана, а затем и Киргизии дискриминационных законов, выдавливающих русский язык из общественного пространства. А цель вовсе не развитие национальных языков, а перенос стран и народов из русского мира в турецкий оттоманского образца. О механизмах этого процесса, мы уже писали в предыдущем материале о Казахстане.

Благо, что еще многие в Киргизии не разделяют данного курса на отуречивание страны. Так, профессор Киргизско-российского славянского университета Мамед Тагаев указывает на полную безрассудность такой социокультурной переориентации.

«С другой стороны, есть огромное число жителей страны, для которых русский язык стал основным средством общения и познания мира. Каждый третий ребенок — около 400 тыс. детей — учатся в школе с русским языком обучения, сотни тысяч человек окончили школы и получили профессиональное образование на русском языке, и мы не можем ограничить права этих людей на выбор языка. А для миллионной армии мигрантов владение русским языком и вовсе является жизненно важной категорией», – подчеркивает аналитик.

Очевидно, что назрел момент создания широкого фронта противодействия этому процессу взрывного роста национализма и русофобии, а также распространения пантюркизма – угрозы более серьезной для региона, чем даже опасности, связанные с нестабильностью в соседнем Афганистане.