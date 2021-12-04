Киселёв: «Зеленский говорил с Шустером, как 20 лет назад Путин – со мной»

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Новости Украины

Авторитарные нотки, появившиеся у президента Украины Владимира Зеленского – очень тревожная тенденция.

Об этом в ходе XI «Форума свободной России» заявил перебравшийся в Киев бывший российский либеральный тележурналист Евгений Киселев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Незаметно прошло 2,5 года после того, как пришла новая власть, как Зеленский победил на выборах. Сейчас мы видим, что есть большой соблазн у этой власти добиться быстрых, эффективных результатов негодными методами. Есть большой соблазн применить революционную законность там, где что-то быстро не получается», – сказал Киселёв.

Он рассмотрел тревожные знаки в недавнем пресс-марафоне Зеленского.

«Безусловно, на значительную часть российской публики произвело замечательное впечатление многочасовое общение Владимира Зеленского с журналистами, совершенно немыслимое в такой стилистике, на таком уровне доверительности разговора, как это было, невозможно в Москве, России.

(на самом деле, как сообщал «ПолитНавигатор», на пресс-конференцию к Зеленскому не было допущено большинство украинских СМИ, представители которых устроили акцию протеста в Киеве. Что же касается России, то Владимир Путин регулярно проводит куда более длительные встречи с репортёрами).

Но, с другой стороны, если положить руку на сердце, то на значительную часть украинской общественности, гражданского общества, значительную часть журналистского сообщества это произвело впечатление удручающее. Наверное, впервые в голосе президента, который когда-то пользовался поддержкой значительной части избирателей, и этого уровня поддержки сегодня уже нет, впервые прозвучали авторитарные нотки, впервые он вступил даже не в полемику, в перебранку с журналистами. И когда Владимир Зеленский учил уважаемого ветерана международной российской и украинской журналистики Савика Шустера, учил его жизни, учил его, что называется, вторую украинскую Родину любить, я ощутил дежавю. Ровно в такой же интонации, ровно похожими словами 20 лет назад в Кремле на встрече журналистов НТВ Владимир Владимирович Путин учил вашего покорного слугу тому, что такое СМИ, как они должны поддерживать власть, как они должны поддерживать и уважать президента, как они должны родину любить», – вспоминал Киселев.

Он призвал считать эту часть своего выступления «звонком тревоги».

«Потому что, в конечном счёте, может оказаться так, что нынешняя украинская власть такого рода действиями может помочь Путину добиться своей сверхзадачи, которую я бы описал так – удержать любой ценой Украину в орбите российского влияния», – выразил опасения Киселёв, против которого в РФ возбуждено уголовное дело. Напомним, что упомянутый Киселёвым разговор Зеленского с Шустером вызван тем, что последний в очередной раз сменил спонсора и теперь обслуживает олигарха Рината Ахметова, у которого конфликт с украинским президентом. Шустер в своем шоу помогает Ахметову «мочить» Зеленского. Ранее Шустер работал на канале Игоря Коломойского, однако был уволен. Коломойский обвинил его в получении денег от участников программы в обход кассы телеканала.