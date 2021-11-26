Пресс-конференция Зеленского обернулась скандалом

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Новости Украины

Сегодняшняя пресс-конференция Владимира Зеленского обернулась скандалом из-за того, что на встречу с президентом не были допущены многие СМИ – в списке аккредитованных оказалось только 30 изданий.

«При Зеленском многое в Украине происходит впервые. Впервые у президента определяют, каким журналистам разрешается задавать вопросы властям, а каким нет… Власть сама решает, какие СМИ пускать или не пускать… Определять «право» журналистов общаться с властью – это тоже цензура . И такого в Украине никогда не было. Даже во времена Януковича», – возмущается политолог Сергей Таран.

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Журналисты изданий, которые не были допущены на пресс-конференцию, провели сегодня акцию протеста на киевском Подоле, где проходила встреча Зеленского с избранной прессой.

Это оказалось не единственным инцидентом. Когда один из репортеров попытался снять заезд кортежа Зеленского (хотя перед выборами он обещал передвигаться на велосипеде), журналиста грубо вытолкала с парковки охрана.

Телеканал «Наш» впервые объявил, что отказывается показывать пресс-конференцию Зеленского: «он нас не пригласил, а мы его не транслируем».

Сам Зеленский в начале конференции прокомментировал ситуацию.

«Хочу извиниться перед теми представителями СМИ, которые не попали на эту встречу. Ежегодная конференция президента проходит в мае, а сегодня у нас диалог с журналистами. Прочитал, что сегодня позвали только моих друзей, я сразу увидел Савика Шустера», – сказал, засмеявшись, Зеленский, потому что Шустер в очередной раз сменил спонсора и сейчас обслуживает олигарха Рината Ахметова, которого задумал «раскулачить» президентский офис.