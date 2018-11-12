Кишинев не хочет примирения с Приднестровьем

12.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Официальный Кишинев не готов реально решать проблему отношений с Приднестровьем – все сводится лишь к декларациям и лозунгам.

Об этом в эфире «Первого Приднестровского» заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам министра, сегодня нет никаких предпосылок к урегулированию конфликта, возникшего почти 30 лет назад.

«Очень много, на протяжении уже 29 лет нашего конфликта, мы слышали разные заявления. Были разные подходы, разные планы, очень много было иллюзий по поводу того, что этот конфликт легко разрешимый и так далее… У нас есть международно-правовые, исторические основания для признания независимости Приднестровья на международном уровне, у нас есть поколение приднестровцев, которые ни дня не жили в советской Молдавии.

Мы говорим о том, что любое урегулирование должно быть основано на воле народа, который живет в Приднестровье. Мы опираемся на волю населения, которое определило свою судьбу и на референдумах в 90-е годы – у нас всего семь референдумов прошло, – и знаковый референдум 2006 года тоже является для нас определяющим императивом во внешней политике, поэтому воля народа Приднестровья для нас самое главное… Нет ни одного сигнала о готовности Кишинева как-то всерьез заниматься этими вопросами. Но есть очень много заявлений. Иногда они создают ненужный фон и мешают нормальному диалогу», – заявил Игнатьев.

Дипломат также подчеркнул, что решению проблем мешают постоянные уголовные дела, которые молдавские силовики возбуждают против функционеров ПМР.

«Сложно налаживать конструктивное сотрудничество, если в отношении просто жителей Приднестровья, сотрудников силовых структур Приднестровья в Кишиневе заводятся уголовные дела, они ограничены в свободе передвижения. Тяжело взаимодействовать на межведомственном уровне, тяжело реализовывать какие-то совместные программы и проекты», – отметил глава МИД ПМР.

Ранее считающийся «пророссийским» президент Молдовы Игорь Додон призвал руководство Приднестровья экстренно договариваться об условиях возвращении непризнанной республики под контроль Кишинева на правах автономии.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский обвинил своего молдавского коллегу в том, что Додон лишь на словах обещал улучшить отношения с Приднестровьем, а на деле действует в унисон с Киевом, устроившим блокаду республики.

Напомним, что жители Приднестровья на референдумах неоднократно выступали за независимость ПМР, а также поддержали вхождение республики в состав Российской Федерации и высказались против интеграции в Молдову.