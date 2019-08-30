Кишинев сделал шаг к признанию Приднестровья

30.08.2019

Молдавские власти, объявившие

Объявление правительством Майи Санду годовщины подписания соглашения Молотова-Риббентропа «Днем памяти жертв тоталитарных режимов» – признание самими молдавскими властями незаконности претензий на Приднестровье.

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Об этом на пресс-конференции в Тирасполе заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если оценивать историческую подоплеку этого документа, то, однозначно, это была победа советской дипломатии, потому что данный пакт был подписан после Мюнхенских соглашений, или, как их называют, Мюнхенский сговор, в соответствии с которыми была разделена Чехословакия. И после подписания мирных соглашений гитлеровской Германией и Францией, и между гитлеровской Германией и Англией, был подписан пакт Молотова-Риббентропа. Поэтому если вспоминать дату 23 августа, то надо говорить и о дате Мюнхенского сговора. Но это уже история. Не будим судить о ней.

Но вы знаете, я где-то был даже удовлетворен, когда был принято это решение. Объясню почему.

По большому счету, пакт Молотова-Риббентропа сыграл негативную роль в судьбе Приднестровья. После его подписания специальными секретными соглашениями, которые уже рассекречены, сфера влияния в Европе была разделена между Германией и Советским Союзом. В соответствии с пактом Бессарабия отошла к Советской России, и после этого специальным решением Сталина Бессарабию присоединили к МАССР, и была образована Молдавская ССР. Получается, что только благодаря пакту Молотова-Риббентропа, благодаря 23 августа 1939 года, мы стали жить вместе.

Что делают коллеги из соседнего государства? Они признают данный пакт ничтожным, дату ничтожной и вспоминают ее в связи с режимом Сталина и Гитлера. Вопросов нет. Тогда признайте нас.

Напоминаю всем, в том числе молдавским коллегам, что 23 июня 1990 года парламент Молдовы признал ничтожным данный пакт, заявил о выходе из состава МССР, создание которой также признал ничтожным. Т.е. де-юре и де-факто они дали нам независимость. Сами разделили Молдавскую ССР и, как это было на момент 1940 года, один субъект разделили на два – Бессарабию и МАССР, т.е., на современную Молдову и современное Приднестровье.

А сегодня они доказали тот курс, который они проводили в 1990 году. Тем самым они еще раз подтверждают нашу независимость, наше право быть самостоятельным субъектом.

Данный вопрос я обсуждаю со многими коллегами – европейскими, российскими, украинскими и не только, и все соглашаются. Это исторический факт: Молдова, МССР сама разрушила свою государственность. И сегодняшним решением они только подтвердили то, что сделали 23 июня 1990 года.

Поэтому следующий шаг – это признание нашей государственности, которое, конечно же, будет. Я в этом не сомневаюсь», – сказал Красносельский.