Кишиневский дипломат: «Санду берет курс на свержение власти в Приднестровье»

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Президент Молдовы Майя Санду меняет подходы к Приднестровью в сторону ужесточения, добиваясь смены власти в Тирасполе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Независимой газете» заявил бывший вице-председатель Национал-либеральной партии, выступающей за присоединение Молдовы к Румынии, руководитель кишиневского Центра стратегических исследований и политического консалтинга и экс-посол в Москве Анатол Царану.

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«Больше никаких встреч на уровне президента РМ и главы администрации Приднестровья не будет, как и министров, глав департаментов. Той свободы общения с сепаратистами, какая была при Додоне не будет. Изменения скажутся и на экономике непризнанной республики. Приватизация, которая ранее была там проведена, в результате чего Молдавская ГРЭС стала принадлежать РАО ЕЭС, будет признана незаконной. Санду закончит с политикой раболепствования в отношениях с Россией», – сказал Царану

«У России нет прав влиять на суверенные решения Молдовы, – добавил он. – Это относится и к посещению рядом депутатов Госдумы выборов в Приднестровье, хотя накануне Кишинев предупредил всех международных партнеров, что ездить в Тирасполь и наблюдать за выборами не надо. Поэтому ряд наблюдателей из РФ и были депортированы из Кишинева. Этим Москве дали понять, что на чужой территории надо подчиняться чужим законам».

Экс-посол Молдовы в Москве уверяет, что свобода действий России как посредника в урегулировании приднестровского конфликта будет ограничена и впредь должна согласовываться с Кишиневом.

«Президент Санду вводит ограничения на все нелегитимные решения… Она намерена сменить приднестровский режим, которому помогает Россия», – заявил Царану.

Он говорит, что все вопросы, которые возникнут у Тирасполя и Москвы относительно Приднестровья, можно будет обсуждать только с Бюро по реинтеграции РМ, которое уже предупредило власти ПМР, чтобы они не использовали свою символику при обращении к Кишиневу и международным партнерам.

«Подобные проявления недопустимы, носят провокационный характер и преследуют цель проверить реакцию Кишинева», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте бюро.

Ранее, как сообщал ПолитНавигатор», Царану пригрозил Приднестровью румынскими войсками.