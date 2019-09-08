Кишинёв блокирует счета предприятий Приднестровья, принуждая к автономии

08.09.2019, Москва, Елена Острякова

Блокада приднестровских предприятий со стороны молдавских банков может быть связана с последними инициативами президента Молдавии Игоря Додона, предложившего непризнанной республике вернуться под контроль Кишинева на правах особого автономного статуса.

Такое предположение в эфире Первого Приднестровского телеканала высказал вице-президент Союза аграриев, промышленников и предпринимателей Приднестровья Юрий Чебан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ангажемент с банками появился в тот момент, когда Додон сотоварищи предлагают какой-то особый, я прошу прощения, статус для нашего Приднестровья. Мне кажется, такое совпадение очень интересным. Предлагать лобызаться и одновременно устраивать гадости своему визави – это абсолютная клиника. Молдова просто завидует Приднестровью, потому что мы в достаточно сложных условиях стабилизируем свою экономику и развиваемся», – сказал Чебан.

Министр иностранных дел Приднестровья Игорь Игнатьев также склонен считать, что банковский кризис инспирирован властями Молдавии. Он обращает внимание на то, что вице-премьером по вопросам реинтеграции назначен Василий Шова, который ранее уже занимался этими проблемами в ранге министра.

«Сегодня я испытываю некоторое чувство дежавю. Подобного рода скоординированные действия банков Молдовы невозможны без установок сверху. Все это напоминает процессы, которые происходили у нас и в начале 2000-х, и в 2011 году. Я не стану связывать это с появлением в переговорном процессе молдавского переговорщика, который в те годы тоже руководил переговорами со стороны Кишинева, с господином Шовой. Но много старых уже почти забытых ограничительных механизмов, деструктивных элементов давления в последнее время привносится в переговорный процесс», – сказал Игнатьев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», молдавские банки массово закрывают счета крупнейших приднестровских предприятий, ссылаясь на риск отмыва денег и финансирования терроризма. Следует напомнить, что около 400 приднестровских компаний имеют счета в лицензированных банках Молдовы. В том числе, крупнейшее предприятие республики Молдавский металлургический завод (ММЗ).

Ранее президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье близко к признанию мировым сообществом, в Тирасполе отвергают предложенный молдавским президентом Игорем Додоном план по возвращению ПМР под контроль Кишинева на правах участника федерации.

«За 30 лет сложилась объективная реальность: мы совсем разные. У нас разные государственные системы, разная экономика, разные банки и валюта, разный народ. Там народ молдовский, тут — приднестровский. Без национальностей. Уже де-факто существует приднестровский народ, который имеет право на свое определение», – сказал Красносельский.

Напомним, что в 2007 году 97% участников референдума в Приднестровье поддержали независимость ПМР от Молдовы с последующим воссоединением с Россией.

Нынешний президент Молдовы Додон неоднократно призывал Приднестровье забыть о независимости или воссоединении с Россией.

«У Молдовы будущего без Приднестровья нету. И у Приднестровья будущего нету. Когда кто-то говорит с левого берега, что «мы не были вместе…» – вы с украинцами были вместе, так что, вы в Украину хотите? Вам нужно выбрать, дорогие наши приднестровцы. Независимости не будет никогда. Статуса субъекта РФ не будет. Но объединение в рамках единого государства – федеративного – мы найдем форму. Давайте сядем, это обсудим», – говорил Додон.

Кроме того, Додон выступил в поддержку блокады ПМР, заявив об общем с прозападными партиями РМ видении решения проблемы Приднестровья.