06.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика, Приднестровье, Экономика
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Молдавия атакует промышленность Приднестровья

Молдавские банки массово закрывают счета крупнейших приднестровских предприятий.

Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский» в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В последние дни проблема приобрела системный характер. Со сложностями столкнулись Молдавский металлургический завод (ММЗ), Молдавизолит и не только. У экономических агентов могут возникнуть трудности с закупкой сырья, комплектующих и даже потребительских товаров», – говорится в сообщении.

Сегодня началась забастовка на рыбнинском предприятии «Софтшуз». Из-за закрытия счета в молдавском банке работникам (более 1000 человек) не выдали зарплату. Деньги должны прийти из Италии, куда «Софтшуз» поставляет свою продукцию.

Отметим, что экономика Приднестровья в целом ориентирована на Евросоюз.
Молдавские банки, к примеру «Викторианбанк», в письмах о прекращении обслуживания указывает, что сотрудничество с приднестровскими предприятиями «подвергают банковский сектор высокому риску отмывания денег и финансирования терроризма».

МИД Приднестровья готовит обращения посредникам и наблюдателям и всем участникам формата «5+2» (Приднестровье, Молдавия, Россия, Украина, ОБСЕ, США и Евросоюз).

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