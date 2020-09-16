Китай давит на Индию ракетами, добытыми на Украине

16.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Командование китайской армии перебросило к границам с Индией несколько бомбардировщиков Н-6, оснащенных крылатыми ракетами, созданными на базе советских аналогов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета», ссылаясь на фото- и видеоматериалы, опубликованные региональным командованием Народно-освободительной армии Китая.

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В свою очередь ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин расскзаал изданию, что H-6 – дальний бомбардировщик, который китайцы сделали на базе старой советской машины под названием Ту-16, но очень глубоко ее перепроектировали, включая частичное изменение планера, и оснастили новым двигателем российского производства, после чего у него резко выросла дальность полета.

«Он оснащен современной электроникой и способен нести шесть крылатых ракет. Они созданы на основе советских ракет Х-55, которые китайцам удалось добыть в Украине в начале 2000-х. Китайцы достали шесть таких ракет и занялись их копированием. Сам по себе бомбардировщик не нуждается в перебазировании, например, в Тибет, чтобы нанести удар по Индии. У него собственный радиус действия – более 3 тыс. км, и ракеты летят еще на 2 тыс. км. Если их перебазировали в Тибет или Южный Синьцзян, то это скорее сделано в рамках учений в условиях высокогорья или в целях демонстрации силы», – сказал Кашин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Китай и Индия оказались на грани большой войны.