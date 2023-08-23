Китай говорит о «Глобальном Юге», но всех участников интересует другое – эксперт

Китай уловил основной запрос стран «третьего» мира на глобальную геоэкономическую справедливость, и сделал это направление двигателем БРИКС. Однако ядром этого «движка» является желание стран защитить себя от кризиса долларовой системы расчётов, а не слиться в эфемерную общность.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Я скептически отношусь к тому, что некая аббревиатура, которую придумал инвестиционный консультант, может перерасти во что-то большее. Но я поражён, как далеко вообще эта история с БРИКС зашла. Вопрос заключается в том, что нет никакого Глобального Юга, так как это достаточно такая эфемерная конструкция, очень напоминающая, да простят меня его апологеты, мир социалистической ориентации, где кого только не было. И если сейчас вспоминать, кто у нас числился в соцориентастах, то иногда просто бывает смешно», – отметил он.

По его словам, есть Глобальный Юго-восток, есть глобальная Африка, есть Латинская Америка и Юго-восточная Азия.

«Африка – это вообще глобально, это континент, который будет играть ключевую роль в глобальном развитии. Есть Латинская Америка, где еще неизвестно, чем дело кончится: посмотрите на Бразилию, что там происходит, на Аргентину, как там утрачивается национальный суверенитет. И есть очень сложные процессы в Юго-восточной Азии – вот это всё упрячь под один зонтик, в котором, давайте честно скажем, очевидно проглядывается некое идеологическое содержание, привнесённое от нашего великого восточного соседа, именуемого в настоящее время Китайской Народной Республикой», – пояснил Евстафьев.

«Китай очень чётко, и в этом надо отдать ему должное, уловил запрос очень разнородных стран – того, что раньше называлось развивающийся мир, а потом американцы и британцы придумали уничижительные термины «третий» и «четвёртый» мир. Четвёртый мир – это вообще полный отстой, страны, не способные к развитию. И нас с вами они считали страной, неспособной к развитию. Так вот, запрос на такую геоэкономическую справедливость. Здесь китайцы молодцы, чутьё им не изменило. Но от старта реализации запроса на глобальную геоэкономическую справедливость, до каких-то результатов – очень далеко. Но есть один нюанс – весь Глобальный Юг, он заинтересован в том, чтобы каким-то образом попытаться защитить себя не просто от возможного, возможным он был 10 лет назад, а весьма вероятного кризиса долларовой системы расчётов. Вот это главное ядро того, что сейчас составляет БРИКС – создать некую систему взаиморасчётов, до известной степени универсальную, то есть подходящую любой стране, которая бы защитила от того, что у вас зависнут эдак 2 миллиарда долларов, 500 тысяч долларов или, как у некоторых стран, 300 миллиардов на американских счетах в американских банках. Вот в этом заинтересованы вообще все, и не только Глобального Юга, но и кое-кто с Глобального Сервера», – заключил эксперт.