«Китай и Индия – наши союзники уже потому, что ничего не делают против нас» – Безруков

В прагматичных межгосударственных отношениях все преследуют свои интересы, и даже союзничество с Белоруссией – понятие весьма условное.

Об этом на канале «Веды» заявил полковник СВР в отставке, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш ближайший партнёр – Беларусь. И мы можем принять решение вместе что-то делать, создать Союзное государство, но всё равно они отвечают за себя, и мы отвечаем за себя. И то, что мы делаем вместе — это договорённость. И если эта договорённость невыгодна нам или невыгодна им, она не будет работать. То есть союзничество — это вещь не о том, что вот эта беззаветная дружба, несмотря ни на что. В государствах так не бывает. А хотелось бы? Хотелось. Но даже между людьми так не бывает. И поэтому государственные отношения — это отношение прежде всего интереса. Но у нас есть огромное преимущество над многими», – сказал он.

«Дело в том, что мы центр силы, военной силы. И к нам относятся как к стране, которая может защитить, которая может дать ресурс. А это делается всё по политическим мотивам. И такие страны, как КНДР, как наши ближайшие партнёры вот по ОДКБ и так далее, конечно, гораздо ближе к нам, чем другие», – рассуждал бывший разведчик.

«Но у нас прекрасные отношения, в том числе и военные отношения с Индией, например, с Китаем. И можно ли их считать союзниками? В каком-то смысле – да, потому что они ничего не делают против нас», – добавил Безруков.

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