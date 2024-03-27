Китай не прощает: Данилова к отставке привел скандал с фамилией Ли Хуэя

Анатолий Лапин.  
27.03.2024 11:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Китай, Политика, Скандал, Украина


К отставке секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова привели его нецензурные и оскорбительные высказывания в адрес спецпредставителя Китая Ли Хуэя.

Об этом в эфире интернет-блога «Украинская правда» заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

К отставке секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова привели его нецензурные и оскорбительные высказывания в...

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По словам Фесенко, слова Данилова вызвали международный скандал и жесткую реакцию со стороны Китая.

«В данном случае было, во-первых, накопление определенных претензий к работе СНБО и к господину Данилову. За некоторые его высказывания, неосторожное. И, как раз, еще одно его высказывание недавнее, очень неосторожное и очень некорректное, в адрес спецпредставителя КНР, по моему мнению, и стало непосредственным поводом для увольнения.

Я не буду цитировать, он перефразировал фамилию спецпредставителя Китая обидно и не очень цензурно. Китай таких вещей не прощает, насколько мне известно, была жесткая реакция со стороны Пекина на это», – заявил Фесенко.

Ранее Данилов нецензурно исковеркал спецпредставителя КНР Ли Хуэя китайского дипломата

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