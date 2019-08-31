Китай о сотрудничестве с Украиной: «Наступили времена больших трудностей»

31.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Соединенные Штаты Америки не поддерживают украинскую оборонную промышленность какими-либо инвестициями и мешают это делать другим странам, пытаясь таким образом уничтожить своего потенциального конкурента.

Об этом в ходе брифинга с негодованием заявил посол Китайской Народной Республики на Украине Ду Вэй, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На днях советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл на Украину с визитом, в период которого высказался в недружественном ключе по отношению к сотрудничеству между Китаем и Украиной. Общеизвестно, что на данный момент США по всему миру поливают Китай грязью, а сейчас эта грязь хлынула в Киев…

Ранее наши отношения с Украиной развивались успешно, но сейчас наступили времена больших трудностей. В течение многих лет США не давали никаких инвестиций в сферу оборонной промышленности Украины так же, как и не давали никаких больших заказов оборонной промышленности Украины.

Наоборот – США всеми силами мешают сотрудничеству Украины с другими странами в сфере военных технологий. К сожалению, настоящие намерения США – дать оборонной промышленности Украины умереть, уничтожить конкуренцию, дать большому количеству работников сферы военной промышленности остаться без работы и делать социальные потрясения», – «пожалел» украинцев Ду Вэй.

При этом дипломат поспешил дезавуировать заявления американского чиновника, обвинившего Китай в воровстве интеллектуальной собственности у других государств.

«Китай разворачивает со странами по всему миру сотрудничество в сфере технических инноваций, однако сотрудничество происходит только при условии соблюдения прав интеллектуальной собственности. Обвинения, что Китай крадет технологии у других стран – не имеют под собой никаких оснований. «Вранье, обман, кража» – все это не про нас», – уверенно вещал китаец.

Посол КНР настаивает, что вопрос покупки китайской компанией акций украинского авиакосмического предприятия «Мотор Сич» является личным делом коммерческих компаний, которое никак не может касаться правительства США.

«Все, что касается «Мотор Сич» – это коммерческая деятельность, это бизнес между «Мотор Сич» и китайским предприятием.

Относительно позиции правительства Китая по отношению к этому делу, я хотел бы высказать всего три вещи.

Первое – самое главное при ведении коммерческой деятельности, что она должна быть основана на рыночных правилах и должна реализовываться согласно им.

Второе – все китайские предприятия, которые ведут свою деятельность за границей, также должны уважать законы тех стран, в которых они находятся.

И третье – законы, права и интересы китайских предприятий, когда они ведут деятельность за границей, должны быть защищены должным образом…

Я не вижу, как вопрос «Мотор Сичи» может касаться национальной безопасности США. Мое мнение, и это мнение китайской стороны, что коммерческая деятельность должна регулироваться рыночными правилами, и никакая сторона не может оказывать какое-либо влияние в этом деле, так как это не является моральным», – пафосно резюмировал Ду Вэй.