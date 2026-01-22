Китай отказывается от торговли с ЕС и США – эксперт
Китай понимает, что США и Европа являются очень ненадёжными партнёрами, поэтому нужно переориентировать торговлю на других.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» завил директор института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Сходняк в Швейцарии показал расхождение позиций между США и Китаем. Потому что обычно в Давосе обсуждали долгое время какие-то общие глобальные проблемы, разные подходы к этим глобальным проблемам.
А вот как раз нынешний Давос показал, что США и Китай смотрят на понятие «глобальные проблемы» совсем по-разному, для них вообще разные глобальные проблемы.
Для Китая – это разрушение нормальной экономической торговой деятельности, от которой страдают все страны. И страны подвергаются чудовищному внеэкономическому давлению. И для Китая это нарушение всех правил.
Трамп вообще об этом практически не говорит. Да, действительно, отношения между Китаем и США не в лучшей форме, так же, как и с Европой», – отметил Маслов.
«С одной стороны, Китай говорит, что прекрасно, что Трамп, хотя объявил о пошлинах против Китая повышенных, он пока их не ввел. Но каких-то серьезных подвижек между США и Китаем в плане отношений сейчас нет.
Если мы смотрим вообще на итоги 2025 года, то падение экспортно-импортных операций между США и Китаем чудовищное. Хотя у Китая заметно выросла торговля со странами АSEAN, с США и с Европой упала.
Это говорит о том, что Китай понимает, что надо переориентироваться на другие страны.
Правда, здесь серьезный удар пришелся по Китаю из-за ограничения деятельности в Латинской Америке. Но, в общем, надо сказать, что Китай перестраивает свою торговую политику очень заметно», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: