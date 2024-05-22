Китай отверг ультиматум по России, будем вводить санкции, – Блинкен

Анатолий Лапин.  
22.05.2024 11:08
  (Мск) , Киев
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Дзен, Китай, Политика, Россия, Санкции, США


Китай не поставляет оружие России, но поддерживает ее рекордно растущую оборонную промышленность своими станками и микроэлектроникой.

Об этом на слушаниях в Конгрессе США заявил госсекретарь Энтони Блинкен, ранее во время визита в Китай озвучивший ультиматум: прекращение поставок «двойного назначения» в РФ или же ввод санкций, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Китай не поставляет оружие России, но поддерживает ее рекордно растущую оборонную промышленность своими станками...

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«Мы не видели, чтобы Китай поставлял реальное оружие для использования в Украине. Северная Корея, Иран делают это, Китай этого не делает. Мы видим, как Китай оказывает огромную поддержку оборонной промышленной базе России.

70% станков, которые импортирует РФ, поступают из Китая, 90% микроэлектроники, которую импортирует Россия, поступают из Китая. Многое из этого идет на создание оборонной промышленной базы. И мы видели, как в результате Россия производит танки, артиллерию, боеприпасы рекордными темпами.

Итак, есть две вещи – во-первых, мы определили это и назвали напрямую на переговорах с Китаем, когда я был там несколько недель назад с председателем Си, а также с министром иностранных дел Ван И. Мы довели эту информацию до сведения союзников и партнеров, особенно до европейских, которые видят в этой российской агрессии против Украины большую угрозу для своей собственной безопасности. Потому что, если это не остановится на Украине, это с большой вероятностью продолжится в других местах Европы.

Вы не можете допустить, чтобы Китай с одной стороны декларировал стремление к улучшению отношений со странами Европы, а с другой разжигал самую большую угрозу безопасности Европы со времен окончания «Холодной войны…

Мы уже ввели санкции в отношении более 100 китайских организаций, которые, как мы установили, занимаются поставками товаров двойного назначения и других вещей, которые находятся в санкционных списках. Мы будем продолжать это делать», – заявил Блинкен.

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