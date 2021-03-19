«Китай пинает изнасилованную Украину. Ответим в Тибете и Тайване» – киевский политолог

19.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Посещение Крыма китайскими бизнесменами и обсуждение туристических и экономических перспектив – это пинание изнасилованной Украины, на которое Киев должен отреагировать симметрично.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил обслуживающий интересы экс-премьера Юлии Тимошенко политолог Виктор Небоженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько дней назад в Крым, оккупированный Россией, приезжала группа китайских бизнесменов. Знаете, в чём оскорбительна эта ситуация? Это же великий Китай, он не только самый сильный, но и он должен быть немножко благородным, великая страна не может пинать страну, которую избили, изнасиловали и отобрали часть территорий. Я говорю про Украину.

Поэтому очень неприятно, что на седьмую годовщину оккупации Крыма и Донбасса, именно сейчас китайцы решили выяснить туристические перспективы и экономическое сотрудничество между Крымом и Китаем», – сказал эксперт.

Также политолог отметил, что Украина должна симметрично бить по болевым точкам Китая в Тайване, Тибете и Восточном Туркестане.

«Что мы можем сделать? Конечно же, это неприятно, единственное, что мы можем сделать – отправить большую делегацию в тот Тайвань, который ненавидит Китай, чтобы там тоже заинтересовались в сотрудничестве Тайваня и Украины. А если это не поможет, то можно чисто символически предоставить один из олигархических дворцов Далай-ламе, а есть ещё и уйгуры в Китае», – заключил Небоженко.