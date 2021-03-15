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15.03.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Китай, Крым, Политика, Россия, Украина, Финансы
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«Спасибо Зеленскому». Китайцы идут с инвестициями в российский Крым

Новости Украины

После введения Украиной санкций против китайской доли в заводе «Мотор Сич», предприниматели КНР приехали в Крым и уже разрабатывают инвестиционный план.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я благодарен Зеленскому, потому что его действия с «Мотор Сич» были шикарны. Потому что, когда он это сделал с «Мотор Сич», через три дня китайская делегация приехала в Крым, там китайцы изучают вопрос, как создавать рекреационную зону в Крыму и во что инвестировать, и в принципе их всё устраивает. После этого позвали крымчан в Китай.

Пусть китайцы инвестируют в Крым, мы это только приветствуем, спасибо за это Зеленскому. Видно, Зеленский думал о том, что китайцы должны были всё стерпеть, а американцы должны были выдать Украине конфетку. Но не получилось ни того ни другого, китайцы послали и сказали: отомстим, прямо сказали, вежливо по-китайски, но сказали», – сказал Куликов.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что введение Владимиром Зеленским санкций против Китая в угоду США, которые пытаются сорвать сделку по продаже завода «Мотор Сич», приведёт к огромным экономическим потерям для Украины, а также к уничтожению украинской авиамоторостроительной школы.

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