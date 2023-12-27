Китай заберёт треть российского газа, предназначавшегося для Европы

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Строительство газопровода «Сила Сибири-2» фактически началось.

Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня активно обсуждается, и даже уже в стадии реализации, техническая часть проекта по территории Монголии, это проект «Сила Сибири-2» мощностью 50 млрд кубометров. Он будет проходить по территории Монголии. Там выполнено технико-экономическое обоснование, идут проектно-изыскательские работы по прокладке газопровода. С китайскими партнерами достигнуто принципиальное соглашение о том, что этот проект будет реализован. Сейчас идут окончательные согласования коммерческих условий реализации проекта между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой компанией», – сказал Новак.

Отличие «Силы Сибири-2» от «Силы Сибири» заключается в том, что ресурсной базой этого газопровода являются месторождения полуострова Ямал. Раньше они были ресурсной базой газопроводов, проложенных в Европу, в том числе взорванных предположительно США «Северных потоков».

В 2021 году Россия поставляла в ЕС 155 млрд кубометров газа.

Сейчас Китай покупает у России 22 млрд кубометров, поступающих по «Силе Сибири-2» с месторождений Якутии. К 2025 году эти объемы вырастут до 38 млрд кубометров.

Как сообщал «ПолитНавигатор», минувшим летом в России была признана нежелательной организация «The Altai Project», которая устраивала протесты экологов против строительства «Силы Сибири-2».