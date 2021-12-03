«Китайцам придется заплатить»: украинские юристы анонсируют поражение по иску за «Мотор-Сич»
Поданный китайской компанией Beijing Skyrizon иск против Украины за срыв сделки по покупке предприятия «Мотор Сич» завершится для Киева выплатой 4,5 миллиардов долларов, заявленных истцом в качестве ущерба.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил считает Дмитрий Константинов, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации киевской юридической фирмы «Ильяшев и партнеры».
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«В данном случае государство не скрывает исключительно политического мотива для национализации предприятия. Более того, речь идет именно о национализации, то есть ситуации, когда имущество инвестора было передано государству вне воли инвестора. Исходя из судебной практики этого суда и логики его работы, у китайских инвесторов очень хорошие шансы по победу. А Украине в таком случае останется только платить, так как, в отличие от России, игнорировать решения международного арбитража эта страна, вероятно, не будет», — считает Константинов, слова которого приводят «Известия».
По мнению юриста и медиатора Юрия Капштыка, Гаага будет рассматривать иск долго и скрупулезно, но прогноз однозначный: завод с учетом интересов Киева останется в юрисдикции правительства Украины.
В этом случае, предполагает юрист, китайские инвесторы получат обязательства о выплате им их инвествзносов и, возможно, какую-то часть неполученной прибыли.
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