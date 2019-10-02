02.10.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Сербия, Туризм
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Китайские туристы хлынули в Сербию

Количество иностранных туристов, посетивших Сербию в августе, выросло по сравнению с прошлым годом на 4,7% – до 237 801 человек.

Об этом пишут SeeNews, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Больше всего туристов приехало в августе из Китая – 18 376 человек, что на 53,9% больше, чем в прошлом году. На втором месте граждане Турции. Их приехало на 15,1% больше – 17 826 человек. Гости из Германии заняли третье место. Их число увеличилось на 4,4% до 15 965 человек.

За первые восемь месяцев 2019 года общее количество иностранных туристов выросло на 4,9% – до 1 208 500, а общее количество их ночевок увеличилось на 5,2% до 2 638 528.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», наплыв китайских туристов в Белград был таким большим, что китайские полицейские совместно с сербскими коллегами начали патрулировать улицы столицы Сербии (см. заглавное фото).

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