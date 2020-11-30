Кива отчитался перед Аваковым за антиамериканский митинг ОПЗЖ

30.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

Не только Запад, но и Российская Федерация продолжают осуществлять внешнее управление Украиной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на пресс-конференции в Киеве заявил директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.

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«И Запад, как международные институции, и Кремль, как спецслужбы России и политический субъект, имеют возможности давить на любые клавиши, любые органы, любых политиков в Украине. В этом смысле нас раздирают на части, и тут нельзя говорить о том, что это внешнее управление США, Запада или еще что-то. Россия точно так же внешне управляет нами, как и Запад. И это в первый раз за 25 лет моей работы как политолога, как социолога, как консультанта, как эксперта, когда у нас проходит антиамериканский митинг.

Обратите внимание – не антироссийский митинг, а антиамериканский. И его проводят такие честные люди, как [экс-боевик АТО, депутат от ОПЗЖ ] Кива, который вечером наверняка пришел к министру внутренних дел Авакову и с радостью, смотря в глаза: «Ну как, здорово я им там дал». То есть вот эта неуклюжая попытка сегодняшней украинской политической и экономической элиты работать и нашим, и вашим плохо закончится», – считает Небоженко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ОПЗЖ провела под американским посольством в Киеве акцию протеста против внешнего управления. Более подробно читайте в материале: «Дешево и убого: «Изгнание» Сороса у посольства США в Киеве».

Отметим, что Кива ранее занимал должность советника главы МВД Арсена Авакова, при котором также возглавлял департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины. Кроме того, Кива ранее требовал насильсвтенно украинизировать Донбасс, но теперь стал депутатом Рады от ОПЗЖ, которую называют пророссийской.