27.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Киев, Местная власть, Политика, Скандал, Украина
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Кличко наплевал в могилы жертв нацистов

Мэр Киева, сын советского офицера Виталий Кличко оскорбил память десятков тысяч евреев, погибших в Бабьем Яру, решив назвать столичные улицы именами бандеровских преступников.

Об этом в своем блоге сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Долинский опубликовал фотографию, на которой один из лидеров украинских наци Роман Шухевич стоит в компании нацистов из СС.

«На этом фото в центре гауптман 201-го полицейского батальона Роман Шухевич на обучении у нацистов в Германии. После этого он поедет в Беларусь, где будет участвовать в массовых убийствах евреев и карательных операциях против мирного населения. В 2017 его именем назовут проспект в Киеве, а вчера суд отменит это решение.

Мэр Киева Виталий Кличко, видимо, не видел этого фото, так как назвал решение суда об отмене переименования улиц именами нацистских коллаборантов Бандеры и Шухевича «реваншем» и призвал Киевраду вновь проголосовать за переименование. У меня раньше были сомнения, что Киеврада могла это сделать без участия мэра, но теперь очевидно, что это происходило при его полной поддержке. Мэр города, в котором произошёл Бабий Яр, плюет в могилы, издевается и оскорбляет память десятков тысяч жертв украинских националистов. Вопиющий цинизм и невиданный позор!», – написал Долинский.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева признал незаконным переименование столичных проспектов – Московского и Николая Ватутина – в честь националистов и пособников гитлеровцев Бандеры и Шухевича.

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