Кличко обьявил, что идет на выборы в Раду отдельно от Порошенко

19.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Политическая партия УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) будет участвовать в парламентских выборах отдельно от Блока Петра Порошенко, частью которого она является последние пять лет, передает корреспондент ПолиТНавигатора.

Об этом лидер этой политической силы Виталий Кличко заявил в эфире обслуживающего интересы Петра Порошенко телеканала «Прямой».

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«Партия УДАР будет однозначно принимать участие в выборах в Верховную Раду», — сказал Кличко.

В то же время он вспомнил о брате Владимире: «Что касается Владимира, то ему не безразличны процессы, которые происходят в Украине, он всегда меня поддерживал, он патриот и делает всё для того, чтобы Украина стала по-настоящему европейской страной», — сказал он.

При этом мэр Киева не дал прямого ответа относительно участия брата в политических процессах: «Думаю, что он сам сможет ответить. Это будет некорректно за него отвечать», — добавил мэр Киева.

Как ранее сообщали украинские СМИ, бывший боксер Владимир Кличко может принять участие в парламентских выборах в качестве лидера обновленной и отделенной от БПП партии УДАР, возглавляемой его братом, киевским мэром Виталием Кличко.