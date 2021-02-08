Кличко опозорился перед сыном авиаконструктора Сикорского

10.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Киев, где некогда работал русский авиаконструктор Игорь Сикорский, поразил его сына позорным уровнем деградации отрасли при самостийной Украины.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife завил военный эксперт Валентин Бадрак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бадрака, сегодня, например, авиастроение на Украине находится в полном упадке и деградации.

«Сюда приезжал сын Игоря Сикорского, Сергей Сикорский, и даже проводил переговоры с мэром Киева, господином Кличко, пытался сюда зайти на рынок.

Кстати, в Польше компания «Сикорский» присутствует, купила завод авиастроительный, который собирал самолеты, которые «Антонов» создал, Ан-28. И более того, эти самолеты поляки сумели, когда у нас уже свернулось производство, они сумели оснащать их иностранными двигателями и продавать их в разные страны. Даже в Венесуэле эти, фактически украинские самолеты «Антонова», только с польской пропиской, проданы в Индонезию, во Вьетнам.

Это говорит о том, что наши технологии, наши возможности, они чудесны, они дивны, что нам такое досталось. И это в какой-то степени позор, что так с ними поступают, с брендами такими, как «Антонов», такое творится. Что вообще мы допустили, что самолетостроение у нас находится в состоянии деградации, к сожалению», – заявил Бадрак.