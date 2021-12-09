Кличко отказывается выделять землю для беглых меджлисовцев из Крыма

Киевская власть отказывается выделять землю под строительство многоквартирных домов для переселенцев из Крыма.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Крым. Реалии» заявила министр по делам «оккупированных территорий» Ирина Верещук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Верещук, дома для переселенцев будут построены за счет Турции, для этого нужно лишь выделить землю. В Николаеве и Херсоне эти участки уже определены, а руководство Киева отказывается рассматривать этот вопрос.

«200 квартир в Херсоне, 200 квартир в Николаеве и 100 должно быть в Киеве. Почему я говорю «должны быть», – Херсон выделил земельный участок под строительство 200-квартир, там будет несколько домов, Николаев выделил, Киев не нашел земли для выделения для внутренне перемещенных лиц, которые действительно хочет построить турецкая сторона… У нас есть полное понимание херсонской власти. Мы понимаем, что делает Николаев и также имеем полную координацию. Киев полностью игнорирует этот вопрос. То есть, бесконечные совещания, бесконечные разговоры и не больше…

Так захотели сами переселенцы, были разговоры с крымскими татарами. Сначала вообще шла речь о том, что это должны быть 500 квартир в Киеве. Конечно, людей много проживает тут, и это было бы лучше всего, но Киев даже не рассматривает такую опцию, им не нужно даже 100 квартир, чтобы земельный участок был выделен для того, чтобы построить за деньги турецкой стороны квартиры для переселенцев», – заявила Верещук.