Кличко погрузил Киев в тотальный коллапс

23.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

В украинской столице начался транспортный коллапс из-за ужесточения карантина в целях противодействия коронавирусу.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал президент «Украинского аналитического центра» Александр Охрименко.

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«Мэр Кличко стал говорить, что некие мифические бизнесмены будут оплачивать доставку людей на работу такси. Потом он начал фантазировать: может быть, произойдет какое-то чудо и перестроиться вся система. И можно будет ездить. Кличко обратился к Кабмину, чтобы был принят закон про дистанционную работу. Что продавец и санитар смогут работать по интернету. Он не совсем понимает, что это такое», – считает Охрименко.

«Чтобы зайти в общественный транспорт, с понедельника ты должен показать пропуск. Кто именно выписывает эти пропуска — до сих пор не объяснили. Наш мэр Кличко не только плохо говорит, но и плохо соображает. Он выступил в субботу про перекрытия – но, принимая решение, он явно плохо понимал, как именно это будет работать», – добавил эксперт.

Также он назвал примерные цифры падения объемов перевозок в украинской столице.

«Ежедневно общественный транспорт Киева перевозил до двух миллионов человек. Сейчас общественный транспорт не может даже полмиллиона перевезти. Некоторые старые автомобили, москвичи 412-е, 401-е, волги 21-е – их заводят и выводят на улицы. Видно что они с трудом едут — но они едут! Люди привыкают ко всему. И они говорят, мол, посмотрим и решим, как это можно обойти. Все эти пропуска за взятки наверняка можно будет обойти», – резюмировал Охрименко.

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