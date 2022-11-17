Климкин грозит НАТО ядерным Армагеддоном

Полмира начнёт активно разрабатывать ядерное оружие, потому что функция таких альянсов, как НАТО, в защите стран-членов блока на деле оказывается фикцией.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если НАТО сейчас съедет и ничего не сделает [по поводу ракетного удара по Польше], а спровоцирует несколько решительных осуждений, тогда возникает вопрос – о чём вообще мы говорим?», – сказал экс-министр.

«И мир, который смотрит, как на какую-то страну падают сотни ракет, он просто скажет – окей, если вы не можете защитить Украину, то давайте работать над ядерными ракетными технологиями, и за 5 лет полмира будет иметь всё, что угодно, и мы будем жить в мире, который всё разнесёт.

И распространение остановить будет невозможно. Это я говорю своим западным друзьям, что мы находимся в минуте, в моменте от того, чтобы открыть этот ящик Пандоры», – заявил Климкин.