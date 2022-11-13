Климкин мечтает: США доверят нам возглавить оккупационную администрацию в Москве

Новости Украины

В случае поражения России, не западные страны, а именно Украина должна стать куратором процесса дробления РФ и умиротворения её осколков с превращением в прозападные марионеточные образования.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Россия начнет распадаться по разным сценариям, когда мы будем видеть много всего, то стабилизационная роль Украины может стать очень серьезной. Все очень боятся этого тетриса, очень боятся неконтролируемой перезагрузки России, причем, не обязательно распада. Любой перезагрузки. В Европе любая дискуссия начинается с того, что говорят: «Ну, Путин плохой, но что нам делать с той Россией, не дай Бог начнет перезагружаться, нас же всех тут обломками завалит?» И тут украинцы, которые не боятся Россию в результате этой войны, не боятся менеджмента, языковых, ментальных особенностей, могут сыграть абсолютно ключевую роль, даже критическую. Я абсолютно к этому серьезно отношусь», – разглагольствовал Климкин.

Правда, он тут же признал, что при выполнении описанного выше плана в России можно легко «подавиться»

«Если мы воюем с Россией, почему мы не может отыгрывать другую критическую роль в этой России? Сейчас стоит вопрос, а кто будет проводить то, что называется депутинизацией, я считаю, что это неправильный термин, на самом деле – это перезагрузка режима. А кто это будет делать в России? На самом деле здесь есть или, давайте скажем аккуратно, может быть, роль для Украины, если воевать, то кто будет перезагружать эту реальность. Конечно, она не будет перезагружаться норвежцами или португальцами. Это абсолютно очевидно, потому что они фундаментально не понимают никаких особенностей, ментальности и ничего другого. Это не будет делать только мы, но наша роль здесь абсолютно может быть. С одной стороны – это круто, а с другой стороны я бы заранее не советовал радоваться этой роли. Это очень непростая штука, и на этом «подавиться» тоже можно. Поэтому готовиться, думать, как мы будем это делать, с кем будет делать – это все очень, очень, непростые вещи. Но мир будет выглядеть не так», – завершил поток словоблудия украинский экс-министр.