02.11.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
ЕС, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина
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Климкин не исключил введение двойного гражданства для украинцев


Украина может разрешить двойное гражданство, но только со странами, от которых зависит вступление «незалежной» в ЕС и НАТО.

Об этом эфире телеканала «Новости Донбасса» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я категорически против любых рассмотрений двойного гражданства с Российской Федерацией. Мы с вами говорили про Венгрию, я при некоторых обстоятельствах даже готов на двойное гражданство с Венгрией, но – ни в каком случае не с Россией.

Если мы с Венгрией юридически договоримся, что у нас больше нет взаимных проблем, и мы идём вперёд, мы друзья, идём в ЕС и НАТО, и просто к нашей дружбе, то тогда да, можно отреагировать, как мы относимся к двойному гражданству, я открыт для этого разговора.

Это очень непростой разговор, дискуссионный, но с государством-агрессором двойное гражданство вводить категорически нельзя», – отметил Климкин.


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