02.11.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Tехнологии, Общество, Политика, Россия, Финансы, Экономика
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Российский бизнес планируют переводить на отечественные видеоплатформы


Российские министерства, ведомства, а также представители бизнеса во время коммуникаций и обсуждения закрытых вопросов должны пользоваться исключительно отечественные видеоплатформами.

Об этом в ходе заседания комитета Совета Федерации РФ по экономической политике заявил член комитета Игорь Морозов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что Министерство должно взять на себя роль координатора при коммуникациях нашего бизнеса, особенно на мероприятиях, форумах и конференциях. И при обсуждении ключевых экономических вопросов, когда Министерство общается с бизнесом.

Если у всех в министерствах и ведомствах уже есть каналы ВКС, то когда создаётся дополнительная рабочая группа, то все работают в «Зуме». И сейчас, когда уже есть видеосервисы от «Яндекса», то нужно всем поработать с нашей «большой четвёркой», чтобы они об этом знали.

А министерства и ведомства, особенно когда обсуждают вопросы, связанные с закрытой информацией, и при этом они притягивают бизнес, работать только на российских платформах», – сказал Морозов.


В свою очередь, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев согласился с этими доводами и призвал продвигать этот вопрос.

«Я сам столкнулся с тем, что у нас все внутренние видеоконференции проводятся либо на ФСО, если это первые лица, либо на нашей программной платформе, как это уже стало стандартом для наших внутренних коммуникаций.

Но когда у нас какой-то бизнес, то иногда коллеги просят. Мы всё-таки пытаемся их переводить, но этот вопрос надо продвигать», – резюмировал Шадаев.

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