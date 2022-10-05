Климкин о Маске: «Запущен тестовый шарик для договоренностей с Москвой»

05.10.2022  10:18 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Своим предложением об урегулировании ситуации на Украине влиятельный американский миллиардер Илон Маск выразил позицию многих бизнес-кругов Запада о необходимости переговоров с Россией.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Своим предложением об урегулировании ситуации на Украине влиятельный американский миллиардер Илон Маск выразил позицию...

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По словам Климкина, так думает большое количество западных элит.

«[Маск] просто демонстрирует позицию, которой придерживается немало на самом деле в бизнесе и не только в американском. Говорят: «Давайте где-то начнем договариваться, а почему бы нам не договориться, а скажите, почему это невозможно», – сказал экс-министр.

«Я помню слова Трампа: «Ну давайте договоримся». Кстати, он у себя написал: «Почему бы мне не стать посредником, я тут быстро о чем-то договорюсь». И это абсолютно сознательный тестовый шарик, как на самом деле отреагируют на такую подачу. И неважно, какие условия, хоть их очень тщательно написали Маску.

Важно, что тестовый шарик «А давайте искать возможности для договоренностей» был запущен и для этого использовали Маска и его желание этот хайп создать», – заявил Климкин.

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