Климкин ожидает российские паспорта для всей Украины

26.04.2019, Киев, Владимир Гладков

В будущем Россия будет выдавать паспорта не только жителям республик Донбасса, но и всему населению Украины.

Об этом в ходе брифинга заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы ожидали решения о выдаче паспортов на оккупированных территориях. Россия готовила эту инфраструктуру уже долгое время. Мы прекрасно понимаем, что это решение принято потому, что в Москве прекратили думать, что они установят тут пророссийскую реальность.

Они будут системно пытаться вмешиваться в наши внутренние дела. Причем это касается не только оккупированных территорий. Безусловно, в будущем они будут пытаться использовать эту инфраструктуру для выдачи паспортов не только для оккупированных территорий. Все прекрасно понимают, как они абсолютно нелегально выдавали паспорта в Крыму», – сказал глава МИД Украины.

По его словам, Киев сейчас работает над международным ответом.

«Необходимо не только политическое давление на Россию, а и дополнительные санкции. И вы прекрасно понимаете, что в случае касательно, например, реакции ЕС на нападение на наших моряков и наши судна в Керченском проливе, речь шла о персональных санкциях. Тут, я считаю, мы должны думать о секторальных и экономических санкциях. Мы начали это обсуждать. У нас вчера прошло очень хорошее заседание Совета безопасности, где действия России были однозначно осуждены», – добавил Климкин.

Напомним, ранее российские общественно-политический деятель и публицист Николай Стариков заявил, что после выдачи российских паспортов жителям республик Донбасса необходимо инициировать такую же процедуру относительно всех граждан Украины.