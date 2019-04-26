Российские паспорта получит вся Украина – Стариков

26.04.2019, Москва, Владимир Гладков

С получением российского гражданства жители Донбасса окажутся под защитой своей большой Родины, которая, таким образом, сделала первый шаг к воссоединению разделенного русского народа.

Об этом в интервью изданию «Новости Балтики» рассказал российский общественно-политический деятель и публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гражданство России в первую очередь дает, как говорили в Советском Союзе, уверенность в завтрашнем дне. Теперь жители Донбасса являются гражданами одного из ведущих государств мира со всеми вытекающими из этого последствиями в виде защиты государства, в виде возможности получать российское образование, социальную, медицинскую помощь. То есть теперь они не будут чувствовать себя одинокими в этом мире, потому что одно дело, когда ты гражданин борющегося, но непризнанного государства, а другое дело, когда за твоей спиной стоит мощная Россия. Я уже не говорю о том, что это просто справедливо и честно», – отметил он.

Также писатель подтвердил ранее озвученный тезис о том, что после выдачи российских паспортов жителям республик Донбасса необходимо инициировать такую же процедуру относительно всех граждан Украины.

«В государстве Украина сегодня живет несколько десятков миллионов человек, которые ничем не отличаются от граждан РФ – ни происхождением, ни историей, ни культурой, ни языком. И, конечно, Россия должна и им дать возможность стать гражданами РФ. Сегодня первый шаг сделан, но это только начало. Через три месяца Россия должна сделать следующий шаг – заявить о том, что граждане Украины, которые не запятнали себя нацистскими преступлениями и просто казнокрадством, могут получить российское гражданство. Это исторический верный шаг», – пояснил Стариков.

По его мнению, заявления некоторых украинских СМИ о том, что после получения гражданами ДНР и ЛНР российских паспортов республики станут де-факто территорий России, являются преждевременными.

«В Приднестровье и Абхазии, наверное, у всех есть российские паспорта, более того, в Абхазии идёт активный процесс слияния вооружённых сил, но тем не менее эти государства не являются территорией Российской Федерации. Они – непризнанные государства. Мне кажется, что в данном случае не нужно забегать вперед. Я – горячий сторонник объединения разорванного на части народа, но это нужно делать так, чтобы при этом не пролилась кровь, и чтобы это было максимально эффективно», – резюмировал Стариков.

Напомним, ранее украинский нардеп Николай Княжицкий с ужасом заявил с трибуны Верховной Рады, что через несколько лет российские паспорта будут на Украине повсюду.