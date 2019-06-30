Климкин подставил не только Зеленского

30.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, отвергнув предложенный Россией вариант возвращения украинских военных моряков, сорвал «большую сделку», тайно подготовленную Киевом, Москвой и Западом.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог и Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прошу вспомнить, что до этого события была катавасия с G20, Климкин первым начал эту публичную дискуссию о том, что «встретится президент Украины, возможно, с президентом Трампом на G20». Это не произошло – подстава раз.

Потом происходит вторая подстава с моряками, но здесь на кону уже стоят жизни людей.

И третья подстава: уже, поскольку этот механизм является глобальным, если уже речь пошла о встрече Трампа с президентом РФ, где условием было освобождение моряков, и произошло возвращение в ПАСЕ российской делегации – значит, звёзды на небе уже скрутились, уже не может отменить Трамп, уже была договорённость, что они будут в Украине – и что делает отдельно взятый Климкин? Срывает всё», – сказал Чаплыга.