Климкин нагадил Зеленскому: Экстренное обращение к Путину

27.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с призывом отпустить членов экипажей ВМС Украины, которые были арестованы за участие в провокации – попытке прорыва границы России возле Керченского пролива, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину: у нас у всех есть дети, верните детей родителям», – заявил Зеленский на брифинге на русском языке.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

При этом он обвинил в провокации главу МИД Украины Павла Климкина, который остается на посту со времен Петра Порошенко, поскольку большинство в Верховной Раде отказывается увольнять министра.

Вчера МИД Украины выступил с официальным заявлением, где отверг предложение России по компромиссу по судьбе моряков. РФ предлагала освободить моряков под письменные гарантии Киева в том, что они в дальнейшем будут принимать участие в заседаниях суда по делу о провокации возле Керченского пролива.

Ведомство Климкина это отвергло – в заявлении МИД Украины настаивал на безоговорочном выполнении решения Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и освобождения 24 членов экипажей ВМСУ.

“Требуем от России без каких-либо дальнейших условий выполнить Решение Международного трибунала по морскому праву и безотлагательно освободить захваченных 24 украинских моряков… МИД Украины в очередной раз требует немедленно информировать о времени и месте освобождения и возвращения под контроль Украины упомянутых в Решении кораблей и о время и место передачи консульским должностным лицам Посольства Украины в Российской Федерации двадцати четырех незаконно удерживаемых членов их экипажей”, – говорилось в заявлении.

Зеленский утверждает, что этот текст МИД Украины не был с ним согласован.

«Я как президент узнаю информацию про наши международные шаги Украины из Интернета… Я сейчас говорю про ноту, которую мы получили от РФ относительно возвращения наших моряков. И про ноту ответ, которую направил МИД…

Я, президент Украины, напоминаю всем, особенно пану Климкину, я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ, потому что пан Климкин не считает необходимым обговаривать такие вопросы с президентом Украины…

Мне говорят мои помощники, специалисты, дипломаты, что такие действия могут поставить под угрозу возвращение наших моряков. Мы не понимаем, и я лично, почему, не посоветовавшись со мной, министр делает утверждение от Украины как от государства, когда это – компетенция президента…

Я понимаю, что есть решение Международного трибунала… Вчера был последний день, когда нам должны были вернуть наших моряков. У нас все есть – право есть, решение есть, моряков – нет. И поэтому я готов и хочу цепляться за любую возможность, чтобы вернуть хлопцев домой…

Я предлагаю сейчас МИДу, пану министру направить ноту родителям моряков. Я думаю, им будет интересно это услышать, прочитать, согласно праву, согласно всех законов и виртуозных речей дипломатии», – заявил Зеленский.