02.01.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Донбасс, Политика, Украина
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Климкин предлагает в Донбассе «существование двух отдельных реальностей»

Киеву необходимо усилить свое воздействие на республики Донбасса, используя блогеров и религиозные организации.

Об этом в статье на страницах киевского еженедельника «Зеркало недели» пишет экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

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«С нашей стороны при любых сценариях было бы важно попробовать укрепить влияние на оккупированных территориях через гуманитарные контакты и СМИ, используя все возможности – от религиозных организаций до местных блогеров. Это сегодня кажется почти нереальным, но при условиях координации из единого центра, например СНБО, может ограниченно сработать», – считает автор.

«Абсолютно очевидно, что оккупированный Донбасс не может с сегодня на завтра «перезагрузиться» в нашу реальность. Потому мы нуждаемся в переходном периоде, а не в каких-либо постоянных статусах. Под переходным периодом имею в виде существование двух отдельных реальностей на контролируемой и временно оккупированной территории с целью постепенного приближения последней к нам», – пишет экс-министр.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Народном совете ДНР объявили , что Украина не оставила республике другого выбора, кроме интеграции в РФ.

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