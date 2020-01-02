Климкин предлагает в Донбассе «существование двух отдельных реальностей»

02.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

Киеву необходимо усилить свое воздействие на республики Донбасса, используя блогеров и религиозные организации.

Об этом в статье на страницах киевского еженедельника «Зеркало недели» пишет экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«С нашей стороны при любых сценариях было бы важно попробовать укрепить влияние на оккупированных территориях через гуманитарные контакты и СМИ, используя все возможности – от религиозных организаций до местных блогеров. Это сегодня кажется почти нереальным, но при условиях координации из единого центра, например СНБО, может ограниченно сработать», – считает автор.

«Абсолютно очевидно, что оккупированный Донбасс не может с сегодня на завтра «перезагрузиться» в нашу реальность. Потому мы нуждаемся в переходном периоде, а не в каких-либо постоянных статусах. Под переходным периодом имею в виде существование двух отдельных реальностей на контролируемой и временно оккупированной территории с целью постепенного приближения последней к нам», – пишет экс-министр.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Народном совете ДНР объявили , что Украина не оставила республике другого выбора, кроме интеграции в РФ.

Читайте также: Донбасс не уживется с обандеренной угасающей Украиной, – киевский эксперт.