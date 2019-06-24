Климкин пророчит тяжелые времена для Украины

24.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Франция и Германия будут давить на нового президента Украины и его команду с требованиями принимать решения и действовать по вопросам Донбасса «за счет Украины».

Об этом в эфире 5 канала заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Климкин подчеркнул, что по итогам визита президента Зеленского в Париж и Берлин видит все признаки такого давления.

«Было важно посмотреть и для Макрона, и для Меркель, какие намерения стратегические. На самом деле, сложная ситуация для новой команды будет, когда будет большая фракция в новой Раде, будет реальное давление что-то делать, не исключено, что будет давление делать что-то за наш счет. И я вижу определенные признаки этого. Потому к этому нужно подготовиться», – заявил Климкин.

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