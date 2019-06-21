21.06.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
ЕС, Политика, Украина
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Макрон и Меркель не пошли на уступки Зеленскоому ни по одному пункту

Германия и Франция не поддержали президента Украины Владимира Зеленского, попросившего об ужесточении антироссийской политики.

К такому выводу в материале об итогах визита Зеленского в Париж и Берлин приходит «Европейская правда».

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«Уровень приема, церемонии, встреча с почетным караулом – все это в Париже прошло безупречно. Но во время официальных переговоров Франция не пошла на уступки Украине ни по одному пункту. Зеленский просил у Макрона если не поддержки, то хотя бы нейтральности в вопросе санкций против России в ПАСЕ. Тот категорически отказал и публично выступил за снятие ограничений с российских депутатов, поскольку «от этих санкций страдает не российское государство, а граждане России». Зеленский призвал ужесточить санкции, введенные Евросоюзом – Макрон ответил, что об усилении санкций речь не идет, только о продлении», – пишет издание.

Также отмечается, что аналогичная картина наблюдалась на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Ни по ПАСЕ, ни по усилению санкций, ни по «Северному потоку-2» никаких уступок Украина не получила. И позитивом тут можно считать разве что то, что у президента и его команды отныне будет больше реализма в оценке сложностей внешней политики», – резюмирует ЕП.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве признали, что визит Зеленского в Германию и Францию оказался провальным.

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