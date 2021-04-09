Климкин: Путин тайно выдает российские паспорта по всей Украине

09.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Жители Украины получают российские паспорта, что в перспективе даст возможность Кремлю отправить войска для защиты своих граждан.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Климкина, это происходит не только на Донбассе, но и на подконтрольной Киеву территории.

«Сегодня на Донбассе [происходит выдача паспортов], и Путин, может, скажет «Донбасс – наш». Он выдавать паспорта когда стал? Он начал троллить Владимира Зеленского под его инаугурацию. Когда был указ борьбы с выдачей паспортов на оккупированном Донбассе? Я вам скажу – месяц назад. А полтора года мы что? А Путин на самом деле выдает паспорта не только на оккупированном Донбассе, он пытается тайно выдавать паспорта и на другой Украине, а потом будет их защищать», – заявил Климкин.

Ранее в Госдуме был принят закон об упрощенном приеме в российское гражданство.

Глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что в республике будут задействованы все ресурсы, чтобы желающие стать гражданами России смогли получить паспорта РФ как можно быстрее.